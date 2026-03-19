В Евросоюзе задумали наказать Орбана за блокировку помощи Украине

Руководство стран Евросоюза обсуждает возможные юридические санкции против Венгрии и её премьер-министра Виктора Орбана. Причиной стало нежелание Будапешта согласовывать предоставление финансовой помощи Украине после завершения выборов.

Как сообщает Politico, до недавнего времени объединение старалось избегать жёстких конфликтов с венгерской стороной. Однако по информации инсайдеров, «эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов».

«Расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если Орбан будет переизбран», — говорят чиновники.

В Брюсселе намеренно сдерживали пыл, опасаясь «не подпитывать его предвыборную кампанию». Теперь же дискуссии переходят в предметную плоскость. Например, глава шведского министерства по делам Европы Джессика Розенкранц открыто допустила использование 7-й статьи договора о ЕС, которая позволяет лишить страну права голоса.

Дальнейшая тактика блока зависит от исхода голосования. Если действующий премьер сохранит пост, «между странами развернется серьёзный разговор о том, как действовать в будущем».

В случае победы оппозиционного политика Петера Мадьяра западные партнёры, напротив, намерены «занять выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведет себя новое правительство». Таким образом, будущее отношений Будапешта с европейскими институтами во многом зависит от итогов апрельского волеизъявления.

Отношения Украины и Венгрии уже много лет остаются одними из самых напряжённых. Также премьер Виктор Орбан открыто выступает против военной помощи Киеву и за мирный сценарий. В 2025–2026 годах конфликт резко обострился: взаимные обвинения во вмешательстве в выборы, угрозы, ультиматумы. Кроме того, в январе Украина прекратила поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, в ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива (а Словакия ещё и аварийную электроэнергию) на Украину.