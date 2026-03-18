Сийярто призвал Украину остановить кампанию по вмешательству в выборы в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу остановить кампанию по вмешательству в выборы в Венгрии. Об этом он написал в соцсети X.

Сийярто отреагировал на высказывания украинского коллеги, который ранее критиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он указал, что подобные заявления затрагивают внутренние политические процессы страны.

«Хватит уже! Мы знаем, что вам выгодно, чтобы на выборах в Венгрии победила оппозиция. Они позволили бы вам втянуть Венгрию в вашу войну, они позволили бы отправлять вам деньги венгров, и они позволили бы Украине вступить в ЕС. Но этого никогда не произойдёт!» — написал Сийярто.

Глава венгерского МИД заявил, что Киев, по его мнению, пытается оказывать влияние на ход выборов. Он призвал прекратить подобные действия и распространение информации. Также Сийярто отметил, что в риторике украинской стороны затрагивается тема закарпатских венгров. По его словам, её используют в политических целях.

Ранее в Венгрии прошёл массовый «Марш мира» в поддержку Виктора Орбана. Участники акции выступали против вовлечения страны в военные конфликты и против вступления Украины в ЕС. В ходе мероприятия звучали заявления о необходимости сохранять суверенитет и не допускать внешнего давления. Представители венгерской стороны подчёркивали, что намерены придерживаться собственной линии в вопросах безопасности и внешней политики.