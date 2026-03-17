До парламентских выборов в Венгрии остаётся меньше месяца — голосование назначено на 12 апреля. Премьер-министр Виктор Орбан называет их судьбоносными: по его мнению, от исхода зависит, станет ли страна «колонией Украины» и вступит ли в войну с Россией. В предвыборной кампании, заполонившей улицы Будапешта антиукраинскими и антиевропейскими плакатами, правительство представляет голосование как выбор между войной и миром.

Главным соперником правящей партии «Фидес» выступает оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, бывшим членом «Фидес». Согласно опросам независимых исследовательских центров, «Тиса» опережает партию Орбана с результатом 53% против 39% среди определившихся избирателей. Оппозиция обещает покончить с коррупцией, вернуть замороженные средства ЕС, сократить зависимость от российских энергоносителей к 2035 году и взять курс на укрепление позиций Венгрии в НАТО и Евросоюзе.

«Лидер «Тисы» не изобретает велосипед. Он бывший член «Фидес» и ведёт себя как в молодости Орбан. Прежде всего говорит, что нужно решать внутренние проблемы — нестабильность национальной валюты, разруху в восточных районах и тому подобное. При этом от Орбана многие устали, но он воспринимается как политик старой закалки, способный справиться с внешнеполитическими вызовами», — отмечает эксперт Михаил Ильинский в беседе с РИА «Новости».

Сам Орбан неоднократно заявлял, что считает своим главным соперником не Мадьяра, а Брюссель. Правительственная кампания строится на предупреждениях об угрозе «европейской войны» и уверениях, что только опыт нынешнего премьера гарантирует Венгрии безопасность.

Ранее Орбан отказался помогать Киеву и поблагодарил Бога, что Россия не враг Венгрии. Кроме того, премьер подчеркнул, что Киев не имеет права оказывать давление на Венгрию или пытаться диктовать ей внешнеполитические решения.