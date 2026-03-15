Орбан отказался помогать Киеву и поблагодарил Бога, что Россия не враг Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким заявлением о позиции Будапешта по конфликту на Украине. В открытом письме бывшему президенту страны Виктору Ющенко он подчеркнул, что Венгрия не намерена становиться противником России и участвовать в военных действиях.

По словам главы венгерского правительства, Будапешт не планирует менять свою позицию и не будет вовлекаться в конфликт ни финансово, ни военным путём.

«Благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять. Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому прошу вас принять тот факт, что мы не будем отправлять на вашу войну ни деньги, ни оружие, ни солдат», — написал Орбан в открытом письме, опубликованном в соцсети X.

Кроме того, премьер подчеркнул, что Киев не имеет права оказывать давление на Венгрию или пытаться диктовать ей внешнеполитические решения.

«Пожалуйста, предупредите своего президента: руки прочь от свободы венгров. Пожалуйста, убедите своего президента не шантажировать мою страну и не угрожать её лидерам... Пожалуйста, дайте своему президенту понять, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод «Северный поток», не сработает против Венгрии», — добавил Орбан.

Напряжённость вокруг позиции Будапешта усиливается уже несколько недель. Ранее Life.ru писал, что бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес Виктора Орбана и даже членов его семьи. По словам экс-силовика, в Киеве недовольны политикой Венгрии, которую считают препятствием для интересов Украины.