Экс-генерал СБУ выступил с угрозами в адрес семьи Орбана, включая его детей и внуков
Отставной генерал-майор Службы безопасности Украины Григорий Омельченко присоединился к негативной риторике официального Киева в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, пригрозив ему разбирательствами на личном уровне. Свою позицию он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».
По словам экс-силовика, его люди осведомлены о деталях частной жизни венгерского премьера, включая места отдыха, привычки и круг общения.
«От кармы не уйдёшь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», — сказал Омельченко.
Поводом для подобных заявлений, как пояснил отставной генерал, послужила позиция Будапешта, которую в Киеве расценивают как препятствующую интересам Украины.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что даст ВСУ адрес Виктора Орбана, если тот будет блокировать европейскую помощь Украине. Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно. Выпад киевского диктатора оказался настолько громким, что его одёрнули даже в Еврокомиссии.
