Отставной генерал-майор Службы безопасности Украины Григорий Омельченко присоединился к негативной риторике официального Киева в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, пригрозив ему разбирательствами на личном уровне. Свою позицию он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

По словам экс-силовика, его люди осведомлены о деталях частной жизни венгерского премьера, включая места отдыха, привычки и круг общения.

«От кармы не уйдёшь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», — сказал Омельченко.

Поводом для подобных заявлений, как пояснил отставной генерал, послужила позиция Будапешта, которую в Киеве расценивают как препятствующую интересам Украины.