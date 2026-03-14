Ющенко обвинил Орбана в «измене» Украине и призвал остановиться

Бывший украинский президент Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «измене» Украине и собственному народу. Своё письмо политику он опубликовал в соцсети, отреагировав на попытки Орбана добиться правды о состоянии трубопровода «Дружба».

«Ты изменяешь не только Украине — ты изменяешь память собственного народа... Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», — пишет в соцсетях Ющенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в препятствовании доступу венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба». По его словам, Киев не разрешает осмотр участка, где трубопровод был перекрыт, опасаясь, что проверка покажет его работоспособность. Прокачка нефти была остановлена 27 января. Киев ссылался на повреждения трубы.