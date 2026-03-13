Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в препятствовании доступу венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба». По его словам, Киев не разрешает осмотр участка, где трубопровод был перекрыт, опасаясь, что проверка покажет его работоспособность, тем самым разоблачив ложные заявления украинской стороны.

«Мы хотим поехать к тому месту трубопровода, где его перекрыли, чтобы посмотреть на него. По нашему мнению, его можно вновь открыть», — сказал Орбан в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.

Он выразил уверенность, что трубопровод можно восстановить, и предположил, что Владимир Зеленский и его окружение не допускают инспекцию именно по этой причине.

Премьер Венгрии поручил заместителю министра энергетики Габору Цепеку, находящемуся в Киеве, добиваться получения доступа к «Дружбе». Украинская сторона утверждает, что данная инфраструктура повреждена и нуждается в ремонте.

Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но европейских инспекторов для проверки не пускают.