13 марта, 17:57

К посольству Украины в Будапеште подбросили свиную голову

Обложка © Telegram / Украина.ру

Обложка © Telegram / Украина.ру

Неизвестные оставили отрубленную свиную голову у входа в посольство Украины в Будапеште. Фотографии с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Официальных комментариев от венгерских правоохранителей пока не поступало. Местные общественные организации также не выступили с заявлениями по поводу инцидента.

В венгерских соцсетях предполагают, что этот акт может быть связан с резким обострением двусторонних отношений. Напряжение между Будапештом и Киевом усилилось на фоне угроз Владимира Зеленского и других украинских политиков в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Филиппо назвал режим Зеленского мафией после угроз Орбану убийством
Филиппо назвал режим Зеленского мафией после угроз Орбану убийством

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал передать украинским военным адрес Виктора Орбана в случае, если Будапешт продолжит блокировать помощь Киеву со стороны Евросоюза. Позже к антивенгерской риторике присоединился бывший генерал-майор СБУ Григорий Омельченко. Он посоветовал Орбану задуматься о безопасности своих пятерых детей и шести внуков.

Юлия Сафиулина
