Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети X.

«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!» — написал политик.

Филиппо также выступил с резкой критикой политики Киева. По его мнению, подобные заявления вызывают серьёзные вопросы к поддержке Украины со стороны западных стран.

«Этот режим Зеленского в Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!» — подчеркнул Филиппо.

Ранее отставной генерал-майор Службы безопасности Украины Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес семьи Виктора Орбана. По словам экс-силовика, его люди располагают информацией о частной жизни венгерского премьера. Он также заявил, что Орбану следует подумать о своих детях и внуках. Эти заявления были связаны с позицией Будапешта, которую в Киеве считают противоречащей интересам Украины.