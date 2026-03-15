Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель целенаправленно готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине — лишь вопрос времени. С таким заявлением он выступил перед участниками «Марша мира» в Будапеште.

«Приближается война. Брюссель взялся за войну на Украине. Поэтому сейчас он готовится к войне. Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», — сказал Орбан.

Он также подчеркнул, что Венгрия будет сохранять статус «острова безопасности и спокойствия» даже в условиях нестабильности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в препятствовании доступу венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба». Украина не допускает к месту разрыва трубы, опасаясь, что её исправность вскроется. Прокачка нефти стоит с 27 января, официальная причина — авария.