«Это была бы катастрофа»: Туск обвинил оппозицию и Орбана в подготовке Polexit

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Polexit (выход Польши из Евросоюза) является реальной угрозой сегодня. В соцсети X он выразил тревогу по поводу будущего страны в ЕС.

Поводом стало вето президента Кароля Навроцкого на закон о кредите для закупки вооружений по программе ЕС SAFE. Туск обвинил в стремлении к выходу из союза праворадикальные партии «Конфедерация» и большинство оппозиционной «Права и справедливости».

Более того, премьер увидел в этом внешний след. По его словам, Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с премер-министром Венгрии Виктором Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа, заявил Туск, пообещав сделать всё, чтобы остановить этот процесс.

