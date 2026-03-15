Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 марта, 14:30

«Это была бы катастрофа»: Туск обвинил оппозицию и Орбана в подготовке Polexit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM TomaszKudala

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Polexit (выход Польши из Евросоюза) является реальной угрозой сегодня. В соцсети X он выразил тревогу по поводу будущего страны в ЕС.

Поводом стало вето президента Кароля Навроцкого на закон о кредите для закупки вооружений по программе ЕС SAFE. Туск обвинил в стремлении к выходу из союза праворадикальные партии «Конфедерация» и большинство оппозиционной «Права и справедливости».

Более того, премьер увидел в этом внешний след. По его словам, Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с премер-министром Венгрии Виктором Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа, заявил Туск, пообещав сделать всё, чтобы остановить этот процесс.

Глава МИД Польши Сикорский обвинил президента в подготовке к выходу страны из ЕС

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заподозрил президента Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Евросоюза. Поводом стало вето, наложенное главой государства на закон, позволяющий правительству использовать средства европейской программы SAFE для закупок вооружения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
