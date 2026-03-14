Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 02:40

Туск обвинил Навроцкого в стремлении вывести Польшу из Евросоюза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск заподозрил президента Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Евросоюза. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.

Речь идёт о законе, который позволял правительству использовать средства европейской программы SAFE для закупок вооружения. Ранее Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках этой инициативы. Польский парламент поддержал документ, однако президент наложил на него вето. Премьер-министр раскритиковал решение главы государства и связал его с действиями оппозиции.

«То, что происходит в политике благодаря президенту Навроцкому и господам из оппозиции – это очень опасная ситуация», — заявил Туск.

По словам премьера, происходящее связано с политическим курсом оппозиционной партии «Право и справедливость». Он отметил, что антиевропейская кампания, начатая её лидером Ярославом Качиньским, поставила президента в сложное положение. Туск также заявил, что разговоры о возможном выходе Польши из Евросоюза звучат всё чаще.

NYT: Решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого. Он также считает, что глава государства готовит психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза. Сикорский подчеркнул, что президент вправе озвучивать свою политическую позицию. Однако всё это не должно создавать опасности для суверенитета страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
