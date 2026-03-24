Президент США Дональд Трамп искренне пытался урегулировать конфликт на Украине, но не смог, и теперь интерес США к этому вопросу утрачен. Глава Белого дома приложил много усилий, но Киев не хотел никаких компромиссов. Об этом «Царьграду» заявил политолог Олег Шаландин.

По словам собеседника, Трамп ранее обещал решить проблему одним звонком, но сроки всё сдвигались. Теперь же Вашингтон переключился на другие задачи, фактически переложив украинское направление на Европу. ЕС, по мнению эксперта, не может выработать единой позиции и продолжает поддерживать Киев деньгами и оружием, запасы которого истощаются.

«Сейчас достаточно очевиден перелом в настроениях — как на Украине, так и в Европе», — резюмировал Шаландин.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после полуторачасовых переговоров заявил, что Владимир Зеленский готов подписывать мирную сделку с Россией. Однако в РФ считают, что выхлоп от этого будет примерно нулевой, поскольку речь вновь идёт о мире на условиях Киева.