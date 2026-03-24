Владимир Зеленский и его окружение свободно говорят на русском языке в неформальном общении, однако рядовых жителей Украины за использование родной речи преследуют по закону. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин, комментируя недавние проверки учителей в Одессе на предмет соблюдения языкового законодательства.

По словам парламентария, велика вероятность того, что русский язык вскоре станет привилегией, доступной только состоятельным слоям населения и тем, кто находится у власти. Фомин обратил внимание, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, включая Андрея Ермака, в неформальной обстановке общаются по-русски, однако ни штрафов, ни общественного порицания им за это не грозит. Для всех же остальных граждан, подчеркнул депутат, право говорить на родном языке оборачивается необходимостью раскошеливаться и приносить извинения.

Помимо этого, депутат связал усиление языковых гонений на Украине с ухудшением положения на линии боевого соприкосновения и внутриполитической нестабильностью. По его убеждению, если тенденция сохранится, киевские власти со временем доберутся даже до надгробных плит — начнут корректировать фамилии усопших на мемориальных табличках.

Напомним, подобные случаи происходили неоднократно. Так, 26 января в Вильнюсе, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Польши Каролем Навроцким, Зеленский употребил русское слово «возможность», обсуждая вопросы безопасности для Украины.