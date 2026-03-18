Зеленский снова начал говорить по-русски, позабыв украинское слово

На пресс-конференции в Испании Владимир Зеленский, обсуждая события на Ближнем Востоке, неожиданно перешёл на русский язык. Этот момент, зафиксированный в трансляции на YouTube-канале офиса экс-комика, произошёл, когда он комментировал оперативность реакции Киева на ближневосточную ситуацию.

Зеленский начал со слова «быстро» на русском, но затем поправился, использовав украинский эквивалент «швыдко».

Прецеденты подобного рода уже имели место. Так, 26 января в Вильнюсе, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Польши Каролем Навроцким, Зеленский употребил русское слово «возможность», обсуждая вопросы безопасности для Украины.