18 марта, 17:16

Зеленский снова начал говорить по-русски, позабыв украинское слово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

На пресс-конференции в Испании Владимир Зеленский, обсуждая события на Ближнем Востоке, неожиданно перешёл на русский язык. Этот момент, зафиксированный в трансляции на YouTube-канале офиса экс-комика, произошёл, когда он комментировал оперативность реакции Киева на ближневосточную ситуацию.

Зеленский начал со слова «быстро» на русском, но затем поправился, использовав украинский эквивалент «швыдко».

Захарова назвала нацизмом высказывание омбудсмена Украины о русском языке

Прецеденты подобного рода уже имели место. Так, 26 января в Вильнюсе, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Польши Каролем Навроцким, Зеленский употребил русское слово «возможность», обсуждая вопросы безопасности для Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
