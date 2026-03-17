Захарова назвала нацизмом высказывание омбудсмена Украины о русском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской, назвав её сравнение русского языка с «наглостью» проявлением «глупости» и «нацизма». В беседе с «РИА Новости» дипломат подчеркнула, что подобные высказывания являются «тем самым языком глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя».

Захарова отметила, что позиция украинского языкового омбудсмена перекликается с историческими примерами, которые, по её словам, характеризовались как «от расизма до неонацизма».

«С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой стороны, это наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя», — сказала Захарова.

