Одесситка устроила скандал в театре из-за русского языка, сама говоря по-русски

Слова благодарности артистам на русском языке вызвали гневную реакцию у посетительницы Одесского оперного театра. Женщина устроила истерику прямо в зрительном зале, сообщает «Страна.ua».

На опубликованном видео женщина громко кричит, выражая недовольство русской речью. Она угрожает «воткнуть отвёртку» каждому, кто посмеет говорить на ненавистном ей языке.

Однако ситуация обернулась против самой скандалистки. В пылу гнева она постоянно сбивалась на русский, чем вызвала насмешки в соцсетях. Зрители тут же обратили внимание на нестыковку.

Помешала ли женщина представлению или истерика случилась уже после его окончания, не уточняется. Но видео скандала уже разлетелось по Сети, собрав массу ироничных комментариев.

Ранее шоу «Орёл и решка» спровоцировало скандал на Украине из-за нового сезона на русском языке, который снимают для российской аудитории. После начала СВО продакшен TeenSpirit ушёл из российского эфира, выпустил видео в поддержку ВСУ и несколько лет молчал. Теперь продюсер Нателла Крапивина анонсировала сезон «Орёл и решка по блату» на русском.