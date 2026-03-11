На Украине введут обязательный английский в детсадах с 1 сентября

С началом нового учебного года английский язык станет обязательным предметом в детских садах Украины для детей 5–6 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в Министерстве образования.

По информации местных изданий, Минобразования уже утвердило соответствующие нормативы. Предусмотрено введение должности учителя английского языка в детсадах из расчёта 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Педагоги получат специальные практические рекомендации, как правильно строить занятия с малышами. Чиновники рассчитывают, что раннее погружение в языковую среду даст свои плоды в ближайшие годы.

Законодательная база для этого была заложена ещё прошлым летом. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий за английским статус языка международного общения.

Теперь ведомствам предстоит обеспечить детские сады необходимыми кадрами и учебными материалами. Уже с сентября дошкольники начнут осваивать английский язык в обязательном порядке.

