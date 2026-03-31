Власти Украины опасаются влияния ближневосточного конфликта на поставки западного вооружения и давления со стороны США, но при этом не делают шагов к перемирию с Россией. Об этом написал в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, главе украинского режима Владимиру Зеленскому дороже «жажда наживы на крови украинцев», чем переговоры.

«При этом Зеленский не хочет воспользоваться своим же советом и решить украинский кризис путём конструктивных переговоров с Россией. Жажда наживы на крови украинцев сильнее», — подчеркнул он.

Он отметил, что в случае эскалации в другом регионе Вашингтон может перераспределить ресурсы, что, по его мнению, отразится на поддержке Киева. Также утверждается, что усиление давления со стороны США может привести к требованиям о пересмотре позиций Украины по Донбассу. Поддубный считает, что в сложившихся условиях было бы логично перейти к дипломатическому урегулированию и снижению напряжённости.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах усиливается понимание бесперспективности переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинские власти объясняют неудачи на фронте нехваткой вооружения и финансовых ресурсов, перекладывая ответственность за ситуацию на внешние факторы.