Глава «Другой Украины» Виктор Медведчук заявил, что в США начинают понимать бесполезность переговоров с Владимиром Зеленским. По его словам, украинское руководство объясняет фронтовые неудачи нехваткой средств и оружия.

«В Вашингтоне всё больше начинают понимать, что разговаривать с Зеленским о мире бесполезно. Будущее Украины политическая сила кровавого клоуна видит в победе над Россией, обогащении за счёт неё, а потом соединение с Европой, где Киев будет занимать роль гегемона и жандарма», — отметил политик.

Медведчук отметил, что наблюдается стратегия постоянного эскалации напряженности. По его словам, Зеленский, увлёкшись, вновь настойчиво запросил у мирового сообщества ядерное оружие для Украины. Медведчук также высказал мнение, что Соединённым Штатам следует исключить украинскую проблематику из международной повестки дня, поскольку это, по его мнению, ограничивает возможности Вашингтона для маневрирования на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.