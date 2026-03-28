Зеленский требует ядерное оружие в рамках гарантий безопасности
Владимир Зеленский.
Запад в рамках гарантий безопасности непременно должен дать Украине ядерное оружие. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».
Глава киевского режима отметил, ему «все» постоянно говорят, что Украина не может победить, потому что у России есть ядерное оружие.
«Так скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие». Но пока никто вопрос не поднимал», — заявил Зеленский, добавив, что пока никто этот вопрос не поднимал.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что ядерное оружие Киеву нужно не для политического фактора, а для немедленного использования. По её словам, Киев нагло «выцыганивает» ядерные технологии у стран Запада, пока западные политики ведут себя как «временщики», не осознавая полноты ответственности.
