Россия предупредила о возможном ответе в случае передачи Украине ядерного оружия. С соответствующим заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, у Незалежной отсутствуют условия для самостоятельного создания ядерного вооружения: нет ни средств, ни технологий, ни специалистов.

«Мы все прекрасно знаем, что сегодня на Украине нет никаких условий для создания собственного ядерного оружия», — отметил он в беседе с ТАСС.

Поэтому появление такого оружия означало бы, что ядерные боеголовки Киеву кто-то передал. В данном случае, подчеркнул Картаполов, это будет расценено как нарушение международных обязательств и прямая угроза безопасности России.

Депутат заявил, что при подобном развитии событий Москва будет вынуждена ответить силовыми мерами, включая удар по государству-донору. При этом само обсуждение подобных сценариев среди европейских политиков вызывает серьёзные вопросы.

«Мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — добавил депутат.

По мнению Картаполова, такие идеи свидетельствуют о растерянности и недостаточной компетентности отдельных представителей западных элит, а также об их отрыве от интересов собственных стран и граждан.