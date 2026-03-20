Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 06:07

Картаполов: РФ будет обязана ударить по стране, передавшей Украине ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Россия предупредила о возможном ответе в случае передачи Украине ядерного оружия. С соответствующим заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, у Незалежной отсутствуют условия для самостоятельного создания ядерного вооружения: нет ни средств, ни технологий, ни специалистов.

«Мы все прекрасно знаем, что сегодня на Украине нет никаких условий для создания собственного ядерного оружия», — отметил он в беседе с ТАСС.

Поэтому появление такого оружия означало бы, что ядерные боеголовки Киеву кто-то передал. В данном случае, подчеркнул Картаполов, это будет расценено как нарушение международных обязательств и прямая угроза безопасности России.

Депутат заявил, что при подобном развитии событий Москва будет вынуждена ответить силовыми мерами, включая удар по государству-донору. При этом само обсуждение подобных сценариев среди европейских политиков вызывает серьёзные вопросы.

«Мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — добавил депутат.

По мнению Картаполова, такие идеи свидетельствуют о растерянности и недостаточной компетентности отдельных представителей западных элит, а также об их отрыве от интересов собственных стран и граждан.

TNI: Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии для сдерживания России
TNI: Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии для сдерживания России

Ранее в МИД РФ заявили, что со стороны Киева фиксируются попытки «выцыганивать» ядерные технологии у Европы. По словам спикера ведомства Марии Захаровой, киевский режим сразу же приведёт в действие атомную бомбу, если она вдруг окажется у него в руках.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar