TNI: Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии для сдерживания России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo
Франция может передать Финляндии ядерное оружие для сдерживания России. Об этом пишет The National Interest.
В публикации отмечается, что если финское правительство одобрит соответствующую поправку, Хельсинки сможет разместить у себя французские ядерные силы. Это должно стать ответом на «российскую угрозу» в регионе и по всей Европе.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что финское руководство рассматривает возможность отменить запрет на транзит ядерного оружия по своей территории. В Кремле предупредили, что такое решение лишь повысит уязвимость страны, но министр обороны Финляндии утверждает, что в Хельсинки готовы к негативной реакции Москвы.
