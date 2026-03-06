Владимир Путин
6 марта, 13:26

Финляндия готова к реакции России на снятие запрета на размещение ЯО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти страны допускают возможный протест России из-за изменения законодательства о ядерном оружии. Об этом сообщает издание Yle. По его словам, руководство Финляндии спокойно относится к возможной реакции Москвы.

«Мы к этому абсолютно спокойно готовы», — заявил Хяккянен.

Министр отметил, что предлагаемые изменения направлены на усиление обороны страны. Накануне он сообщил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии, если это связано с её защитой. В остальных случаях запрет на размещение такого вооружения будет сохраняться.

Песков назвал Финляндию угрозой для РФ в случае размещения ЯО и пообещал ответ
Ранее в Кремле прокомментировали намерение Хельсинки снять ограничения на размещение ядерного оружия альянса. Там уверены, что подобные действия властей страны лишь повышают её собственную уязвимость.

Полина Никифорова
