Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Хельсинки снять ограничения на размещение ядерного оружия альянса. По его словам, подобные действия властей страны лишь повышают её собственную уязвимость.

«Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причём уязвимости, которая спровоцирована такими действиями», — сказал представитель Кремля на брифинге, подчеркнув, что возможное решение Хельсинки приведёт к эскалации на всём континенте.

Песков подчеркнул, что подобные шаги являются провокационными. Риски для безопасности финской стороны возникают именно из-за решений её руководства.

На данный момент неизвестно, последуют ли конкретные решения от Хельсинки в ближайшее время. Ранее в финском оборонном ведомстве сделали заявление о готовности отказаться от действующих ограничений.

Напомним, накануне стало известно, что Финляндия изучает возможность пересмотра запрета на транзит ядерного оружия. В настоящее время ограничения на транзит такого вооружения закреплены в законе о ядерной энергии. Однако в Хельсинки обсуждают изменение этой нормы.