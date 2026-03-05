Финляндия изучает возможность пересмотра запрета на транзит ядерного оружия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers
Правительство Финляндии изучает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники.
Сейчас ограничения на транзит ядерного оружия закреплены в законе о ядерной энергии. Но власти обсуждают изменение этой нормы. Законопроект находится на рассмотрении министерства обороны.
По данным издания, тему транзита ядерного оружия обсуждают в контексте членства Финляндии в НАТО. Также на решение влияет геополитическая неопределённость в регионе.
Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть размещение у себя ядерного оружия в случае войны. Йонсон уточнил, что в мирное время НАТО не планирует такие шаги. Но при гипотетическом военном конфликте страна примет любые меры для обеспечения безопасности.
