В Швеции не исключили возможности размещения ядерного оружия

В случае войны Швеция готова рассматривать любые меры для обеспечения своей безопасности, включая размещение ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.

Йонсон уточнил, что в мирное время НАТО не рассматривает такие варианты, но в условиях гипотетического военного конфликта страна готова к любым мерам безопасности.