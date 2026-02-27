В Швеции не исключили возможности размещения ядерного оружия
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В случае войны Швеция готова рассматривать любые меры для обеспечения своей безопасности, включая размещение ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
Йонсон уточнил, что в мирное время НАТО не рассматривает такие варианты, но в условиях гипотетического военного конфликта страна готова к любым мерам безопасности.
При этом ранее Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. В Кремле не оставили без внимания эти сообщения: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация будет учтена на переговорах, а Совфед потребовал расследования.
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