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Регион
Опубликовано 27 февраля, 14:51

В Швеции не исключили возможности размещения ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chubarova Iryna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chubarova Iryna

В случае войны Швеция готова рассматривать любые меры для обеспечения своей безопасности, включая размещение ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.

Йонсон уточнил, что в мирное время НАТО не рассматривает такие варианты, но в условиях гипотетического военного конфликта страна готова к любым мерам безопасности.

Хитрый план Лондона: зачем Украину подставляют под ядерный сценарий?
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При этом ранее Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. В Кремле не оставили без внимания эти сообщения: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация будет учтена на переговорах, а Совфед потребовал расследования.

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Александра Вишнякова
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