Песков: Информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах

Россия намерена учитывать информацию о планах Парижа и Лондона передать Украине ядерную бомбу в ходе переговорного процесса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация», — подчеркнул Песков.

В Кремле расценивают такие шаги как крайне дестабилизирующие и способные кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Европе.