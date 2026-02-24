Владимир Путин
24 февраля, 10:05

Песков: Информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах

Россия намерена учитывать информацию о планах Парижа и Лондона передать Украине ядерную бомбу в ходе переговорного процесса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация», — подчеркнул Песков.

В Кремле расценивают такие шаги как крайне дестабилизирующие и способные кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Европе.

Ранее в СВР заявили, что Франция и Великобритания активно прорабатывают возможность предоставления Киеву ядерного оружия. Разведка считает, что так западные элиты хотят переломить ход конфликта. При этом Германия решила не участвовать в этой авантюре.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

