Песков назвал ядерное сдерживание основой глобальной безопасности
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Ядерное сдерживание остаётся фундаментом глобальной безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в мире.
«Есть изрядная доля правды в том, что ядерное сдерживание действительно остаётся краеугольным камнем глобальной безопасности. Это важно. Но в то же время мы должны не забывать про режим нераспространения», — напомнил спикер Кремля.
Напомним, что ядерный вопрос — одна из причин разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке. В начале 2025 года на переговорах с США иранская сторона заявила, что располагает 460 килограммами урана, обогащённого до 60%, — объёма, достаточного для создания 11 ядерных боезарядов. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отмечал, что делегация Ирана с гордостью говорила о том, как ей удалось обойти протоколы контроля. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, подчеркнул, что агентство не обнаружило доказательств создания Тегераном ядерного оружия, однако значительные запасы урана и ограничение доступа инспекторов вызывают серьёзную тревогу.
