3 марта, 22:03

Гросси: МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия, но было обеспокоено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обнаружило доказательств создания Ираном ядерного оружия. В то же время, по его словам, значительные запасы урана и отказ предоставить инспекторам полный доступ вызывают серьёзную обеспокоенность.

В своём посте в соцсети X Гросси пояснил, что именно поэтому в предыдущих докладах агентство не могло однозначно подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что на переговорах в начале 2025 года Иран заявлял США, что контролирует 460 кг урана, обогащённого до 60%, и осознаёт, что этого объёма достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что делегация Ирана гордилась тем, что смогла обойти протоколы контроля и достичь такого уровня.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
