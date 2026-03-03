Песков назвал вмешательство в дела других стран нарушением международного права

Россия считает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств не соответствующими международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя притязания США на Кубу и их действия в отношении Венесуэлы и Ирана.

«Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела. Вот это костяк нашей позиции», — указал Песков, добавив, что всё остальное противоречит нормам международного права.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает обстоятельства провала американо-иранских переговоров, которые переросли в открытое военное столкновение. По словам представителя Кремля, разочарование вызывает тот факт, что диалог, несмотря на сообщения о значительном прогрессе, деградировал до фазы боевых действий. Песков отметил, что Россия анализирует произошедшее и делает соответствующие выводы, но продолжает работу, исходя из собственных интересов.