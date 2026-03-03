Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 10:07

Песков назвал вмешательство в дела других стран нарушением международного права

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия считает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств не соответствующими международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя притязания США на Кубу и их действия в отношении Венесуэлы и Ирана.

«Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела. Вот это костяк нашей позиции», — указал Песков, добавив, что всё остальное противоречит нормам международного права.

Песков: Россия ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе
Песков: Россия ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает обстоятельства провала американо-иранских переговоров, которые переросли в открытое военное столкновение. По словам представителя Кремля, разочарование вызывает тот факт, что диалог, несмотря на сообщения о значительном прогрессе, деградировал до фазы боевых действий. Песков отметил, что Россия анализирует произошедшее и делает соответствующие выводы, но продолжает работу, исходя из собственных интересов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Куба
  • Венесуэла
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar