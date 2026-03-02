Песков: Россия ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия по-прежнему высоко оценивает посреднические усилия США в переговорном процессе по Украине, но доверяет исключительно себе и отстаивает собственные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы есть свои интересы, которые необходимо обеспечивать. Именно это остаётся главным приоритетом. Он также сообщил, что переговоры по экономическому треку идут своим чередом. Этим направлением занимается спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Также Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, завершившихся прямой агрессией. В Кремле разочарованы тем, что диалог, несмотря на сообщения о существенном прогрессе, деградировал до военных действий. Москва поддерживает контакт с Тегераном и другими сторонами, вовлечёнными в эскалацию на Ближнем Востоке.
