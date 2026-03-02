Песков: Россия ценит посредничество США по Украине, но доверяет только себе

Россия по-прежнему высоко оценивает посреднические усилия США в переговорном процессе по Украине, но доверяет исключительно себе и отстаивает собственные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы есть свои интересы, которые необходимо обеспечивать. Именно это остаётся главным приоритетом. Он также сообщил, что переговоры по экономическому треку идут своим чередом. Этим направлением занимается спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.