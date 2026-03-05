Владимир Путин
5 марта, 09:21

В Госдуме заявили, что транзит ядерного оружия через Финляндию — угроза для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zayatsphoto

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил о прямой угрозе для РФ в случае разрешения Хельсинки на транзит ядерных боеприпасов через свою территорию. По его словам, такой шаг нельзя считать просто эскалацией — это уже непосредственная опасность для государства.

«Финляндия повысит уровень напряжённости в свою сторону. Я думаю, что наши вооружённые силы в сторону Финляндии будут более внимательно смотреть, потому что это уже непосредственно у наших границ. Финляндия граничит с Российской Федерацией», — указал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, потенциал боевого воздействия в сторону Финляндии будет увеличиваться со стороны РФ. Наша страна не может потерпеть у своих границ ядерное оружие, добавил депутат.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия изучает возможность пересмотра запрета на транзит ядерного оружия. В настоящее время ограничения на транзит ЯО закреплены в законе о ядерной энергии. Однако власти Финляндии обсуждают изменение этой нормы.

Дарья Нарыкова
