6 марта, 09:39

Песков назвал Финляндию угрозой для РФ в случае размещения ЯО и пообещал ответ

Обложка © Life.ru

Возможное появление ядерного оружия в Финляндии в Кремле расценивают как прямую угрозу безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что появление подобных вооружений на территории соседнего государства автоматически создаёт угрозу. Он отметил, что в таком случае российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

В Хельсинки ранее объявили о планах пересмотреть действующие ограничения. Это решение обсуждается в контексте интеграции страны в военные структуры Североатлантического альянса.

В Кремле предупредили Финляндию о последствиях размещения ЯО: Добавляет уязвимости
В Кремле предупредили Финляндию о последствиях размещения ЯО: Добавляет уязвимости

Финляндия подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией и, преодолев задержки с ратификацией со стороны Турции и Венгрии, официально стала 31-м членом альянса 4 апреля 2023 года.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
