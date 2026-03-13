Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 08:52

Предупреждение Москвы вызвало волну страха в Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Пренебрежение озабоченностями Москвы в сфере ядерной безопасности может дорого обойтись Хельсинки и обернуться просчётом стратегического масштаба. С таким предостережением выступил представляющий ряды национально-консервативной политической силы «Альянс свободы» Армандо Мема в своём личном блоге в соцсети X.

«Игнорирование требований безопасности России стало бы стратегической ошибкой для Финляндии. Вопрос о ядерном оружии не может быть решён без надлежащих консультаций с Россией», — говорится в публикации.

Помимо этого, Мема акцентировал внимание на том, что Москва уже забила тревогу из-за намерений финских властей внести правки в законодательство, которые открывают путь для появления ядерных боеприпасов на финской земле.

Как резюмировал представитель «Альянса свободы», действующее правительство, закрывающее глаза на запросы России по безопасности, в конечном счёте нарвётся на беду и окажется перед лицом тяжёлых последствий.

Мема: Размещение ядерного оружия в Финляндии приведёт к конфликту с Россией
Мема: Размещение ядерного оружия в Финляндии приведёт к конфликту с Россией

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что власти страны готовы к возможной реакции России на изменения законодательства о ядерном оружии. По его словам, финское руководство относится к такой реакции Москвы спокойно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Финляндия
  • ядерноеоружие
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar