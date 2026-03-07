Владимир Путин
7 марта, 09:21

Мема: Размещение ядерного оружия в Финляндии приведёт к конфликту с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Размещение ядерного оружия в Финляндии может привести к военной операции России против страны. Об этом в соцсети Х сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Некоторые неправильно поняли пятую статью НАТО и считают, что могут просто взять и разместить ядерное оружие на территории своей страны. Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если наше правительство в какой-то момент разместит чьё-либо ядерное оружие в стране», — отметил Мема.

Обсуждение ядерного оружия в Финляндии напрямую ставит под угрозу безопасность Хельсинки. Он подчеркнул, что любые шаги в этом направлении могут спровоцировать серьёзные последствия для страны и привести к непредсказуемой эскалации конфликта.

Express: Москва жёстко ответит Финляндии на размещение атомного арсенала НАТО
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что власти страны готовы к возможной реакции России на изменения законодательства о ядерном оружии. По его словам, финское руководство относится к такой реакции Москвы спокойно.

