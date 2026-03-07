Владимир Путин
Регион
7 марта, 07:57

Express: Москва жёстко ответит Финляндии на размещение атомного арсенала НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den4is

Российские власти выступили с резким заявлением в адрес Хельсинки из-за планов по развертыванию атомного вооружения. По информации Daily Express, Москва крайне негативно восприняла намерения скандинавской республики отказаться от действовавшего ранее запрета.

Кремль подчеркнул, что подобные шаги не останутся без ответа. В материале британского издания отмечается, что подобные дискуссии внутри страны-участницы Североатлантического альянса вызвали «яростную» реакцию российской стороны.

Напомним, что после вступления в блок НАТО финское руководство начало пересматривать свою политику безопасности. Отказ от безъядерного статуса стал одной из самых обсуждаемых тем в европейских СМИ.

Сейчас ситуация остается напряжённой. Эксперты полагают, что любые практические действия в данном направлении приведут к серьёзному ухудшению отношений между соседями и потребуют ответных мер со стороны Минобороны РФ.

Финляндия готова к реакции России на снятие запрета на размещение ЯО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Финляндии снять ограничения на размещение ядерного оружия НАТО. Он отметил, что такие действия повышают уязвимость самой страны.

