Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о катастрофических последствиях возможного появления ядерного оружия у Украины. В интервью РИА «Новости» дипломат заявила, что киевский режим неизбежно применит его, в том числе против собственных спонсоров.

«Речь идёт о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он, конечно, будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила об исторической закономерности, которую европейские политики игнорируют: все «монстры», созданные ими в прошлом, в итоге оборачивались против своих творцов. Дипломат добавила, если главарь киевского режима Владимир Зеленский заполучит ядерное оружие, то экс-комик обязательно его применит — в том числе и против своих же спонсоров.

Также недавно Мария Захарова заявила, что киевский режим не способен на диалог и компромиссы, его методы — это шантаж, теракты и бесконечное клянченье. Дипломат подчеркнула, что Москва десятилетиями выстраивала стабильные поставки нефти и газа в Европу, не используя топливо как оружие. Однако всё изменилось после действий Киева в 2022 году и подрыва газопроводов «Северный поток».