Захарова: РФ готова способствовать прекращению кровопролития на Ближнем Востоке

Россия готова оказывать содействие в возобновлении политико-дипломатического процесса и поиске путей прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с атакой дронов на Нахичевань в Азербайджане.