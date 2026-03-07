Владимир Путин
Захарова: РФ готова способствовать прекращению кровопролития на Ближнем Востоке

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Россия готова оказывать содействие в возобновлении политико-дипломатического процесса и поиске путей прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с атакой дронов на Нахичевань в Азербайджане.

«Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в регионе, оказывать необходимое содействие возобновлению политико-дипломатического процесса и нахождению решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — отметила Захарова.

Напомним, что 5 апреля, в азербайджанском городе Нахичевань на территории аэропорта рухнул беспилотный летательный аппарат, который предположительно был запущен с территории Ирана. Инцидент произошёл в Нахичеванской автономной республике, граничащей с Ираном и Турцией. В результате падения дрона пострадали два человека, а здание аэропорта получило повреждения. В то же время генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника, заявив, что страна уважает суверенитет всех государств и не направляла свои силы против Азербайджана.

