Киевский режим не способен на диалог и компромиссы, его методы — это шантаж, теракты и бесконечное клянченье. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с газетой «Известия», комментируя энергетическую ситуацию в Европе.

Дипломат подчеркнула, что Москва десятилетиями выстраивала стабильные поставки нефти и газа в Европу, не используя топливо как оружие. Однако всё изменилось после действий Киева в 2022 году и подрыва газопроводов «Северный поток». Захарова также обвинила США в попытках перекроить энергетическую систему Европы под себя.

«США — страна-банкрот. И вот такими методами, абсолютно находящимися вне международно-правовых норм они пытаются как-то решить свои собственные проблемы, и киевский режим, по сути, он именно является инструментом для того, чтобы заниматься или реализовывать все авантюры», — сказала она.

В противовес Украине Захарова привела Венгрию, которая, по её словам, годами отстаивает национальные интересы и предупреждает об опасности политики Еврокомиссии. Будапешт, в отличие от Киева, продолжает бороться за экзистенциально важные для себя решения, резюмировала представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что если Лондон и Париж передадут Киеву ядерные технологии, у украинских властей исчезнут последние сдерживающие факторы. По её словам, получив ядерное оружие, киевский режим начнёт шантажировать Европу, пока не добьётся желаемого.