Захарова: Украина превратится в монстра и «сожрёт» ЕС в случае получения ядерного оружия
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Если Великобритания и Франция передадут Украине ядерные технологии, у киевского режима исчезнут последние ограничители. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, получив ядерное оружие, Киев начнёт шантажировать ЕС, пока не добьётся своего. При этом аппетиты Украины кратно возрастут, поскольку изначально ей обещали власть над всем миром.
«Они создали и сформировали такого монстра, который их сожрёт первыми, потому что этот монстр ненасытный и дико завистливый. <…> Этому монстру в самом начале обещали власть над всем миром, а он пока ещё его не получил», — подчеркнула дипломат.
Она также напомнила, что все «подопечные» Запада, которых он вооружал, рано или поздно выходили из-под контроля. В пример Захарова привела Усаму бен Ладена, имевшего колоссальный кредит доверия, что в итоге обернулось трагедией 11 сентября. Благо, хоть ему ядерное оружие не дали.
Напомним, ранее СВР РФ заявила, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Совет Федерации потребовал расследовать планы Лондона и Парижа, которые в Кремле сочли вопиющим нарушением международного права. По словам Дмитрия Пескова, информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине.
