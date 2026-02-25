Если Великобритания и Франция передадут Украине ядерные технологии, у киевского режима исчезнут последние ограничители. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, получив ядерное оружие, Киев начнёт шантажировать ЕС, пока не добьётся своего. При этом аппетиты Украины кратно возрастут, поскольку изначально ей обещали власть над всем миром.

«Они создали и сформировали такого монстра, который их сожрёт первыми, потому что этот монстр ненасытный и дико завистливый. <…> Этому монстру в самом начале обещали власть над всем миром, а он пока ещё его не получил», — подчеркнула дипломат.

Она также напомнила, что все «подопечные» Запада, которых он вооружал, рано или поздно выходили из-под контроля. В пример Захарова привела Усаму бен Ладена, имевшего колоссальный кредит доверия, что в итоге обернулось трагедией 11 сентября. Благо, хоть ему ядерное оружие не дали.