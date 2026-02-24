Намерение властей Франции и Британии передать Украине ядерное оружие — это вопиющее нарушение международного права. На это в ходе брифинга указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы слышали уже призывы нашего парламента к коллегам в Англии и Франции предпринять действия для парламентских расследований. Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», — сказал представитель Кремля.

Он назвал информацию о планах Лондона и Парижа по вооружению киевского режима ядерной бомбой крайне важной. Песков пояснил, что подобный шаг со стороны Британии и Франции представляет серьёзную угрозу для режима нераспространения вооружённого конфликта на европейском континенте.