Песков назвал вопиющим нарушением международного права планы вооружить Киев ядерной бомбой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo
Намерение властей Франции и Британии передать Украине ядерное оружие — это вопиющее нарушение международного права. На это в ходе брифинга указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы слышали уже призывы нашего парламента к коллегам в Англии и Франции предпринять действия для парламентских расследований. Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», — сказал представитель Кремля.
Он назвал информацию о планах Лондона и Парижа по вооружению киевского режима ядерной бомбой крайне важной. Песков пояснил, что подобный шаг со стороны Британии и Франции представляет серьёзную угрозу для режима нераспространения вооружённого конфликта на европейском континенте.
Напомним, по данным СВР, Лондон и Париж работают над скрытой передачей Киеву ядерных технологий и оборудования, в частности, рассматривается возможность использования французской боевой части TN75 от баллистической ракеты М51.1. В ведомстве отметили, что Берлин отказался от участия в этой «опасной авантюре».
