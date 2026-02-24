Военный эксперт раскрыл катастрофические последствия передачи Украине ядерного оружия
Передача Великобританией и Францией ядерного оружия Украине станет не просто нарушением международных обязательств, а прямым поводом для войны, уверен историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, если Лондон и Париж действительно решат передать Киеву ядерные боеголовки, Москва будет расценивать это как объявление войны.
«Передача ядерного оружия Украине — это не только нарушение всех международных договорённостей, конвенций ООН, это казус белли», — заявил военный эксперт.
В таком случае Россия получит законное право нанести ответные ядерные удары как по территории Украины, так и по заводам или базам, откуда поступят боеголовки. Речь может идти о боевых частях TN75, которыми оснащены баллистические ракеты М51.1 французских подлодок. Мощность каждой такой боеголовки — от 100 до 150 килотонн, что в семь раз превосходит силу взрыва в Хиросиме, заключил собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. При этом Германия отказалась от авантюры.
