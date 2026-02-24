Москва предупреждает: намерение Лондона и Парижа по ядерке для Киева изменит позицию Кремля

Москва намерена обсудить с Вашингтоном сообщения о планах Британии и Франции передать Украине ядерные технологии и комплектующие. Об этом 24 февраля заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, возможное снабжение Киева европейскими ядерными технологиями повлияет на позицию Москвы.

"Конечно, мы специально будем об этом разговаривать с американцами", — отметил Ушаков, отвечая на вопрос о реакции РФ.

Он также подчеркнул, что российская сторона доведёт соответствующую информацию до США.

"До американцев будет доведено, конечно, все. Ну, они уже знают. Сейчас идут комментарии по всем каналам. Так что до американцев дойдет. Мы доведем специально", — заявил представитель Кремля.

Тема возможного расширения военного сотрудничества западных стран с Киевом остаётся одним из ключевых факторов напряжённости вокруг конфликта. Москва неоднократно заявляла, что рассматривает любые шаги, связанные с ядерной сферой, как чувствительный вопрос стратегической безопасности.