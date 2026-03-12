Владимир Путин
Захарова заявила, что Украина нагло «выцыганивает» ядерные технологии у Запада

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Киевский режим буквально «выцыганивает» у западных стран ядерную составляющую, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По её словам, ни в Париже, ни в Лондоне не задумываются, что Украина будет делать с таким оружием в дальнейшем.

«Мы видим, как буквально «выцыганивает» киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает. Что, правда, он с ней потом будет делать, ни в Париже, в Лондоне не задумываются, а надо было бы», — отметила дипломат.

Захарова также отметила, что у европейских элит, по всей видимости, напрочь отсутствует стратегическое мышление. Она связала это с утратой стабильной поддержки избирателей. Политики, находящиеся у власти, ведут себя как «временщики», не осознавая всей полноты ответственности за свои решения в исторической перспективе. Их действия, по мнению представителя МИД, подчинены исключительно корыстным интересам, а не долгосрочным задачам безопасности.

Захарова: Киев умеет только клянчить и шантажировать
Ранее Мария Захарова предупредила о катастрофических последствиях в случае появления ядерного оружия у Украины. По её словам, киевский режим, давно утративший человеческий облик, неизбежно применит его — в том числе против собственных западных спонсоров.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

