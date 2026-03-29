Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 22:44

Журналист Боуз: Друзья Зеленского бегут, как крысы с тонущего корабля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Близкие друзья главаря киевского режима Владимира Зеленского покидают страну, словно крысы. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Коррумпированные «союзники» Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля», — написал он.

Так журналист прокомментировал отъезд из Украины в Испанию друга Зеленского Юрия Корявченкова. Тот работал актёром в студии «Квартал 95» и представляет партию «Слуга народа» в Верховной раде.

«Близкий друг «маленького диктатора» Юрий Корявченков (Юзик) выдвинулся в Испанию. <...> Ещё один «хорошо откормленный» украинский герой», — добавил Боуз.

НАБУ может вызвать главу «Слуги народа» на допрос по делу о зарплатах в конвертах

Напомним, депутат Корявченков, которого в политических кругах зовут Юзик, уехал из Киева в Испанию сразу на следующий день после допроса в НАБУ. Жена украинского парламентария приобрела квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов. По информации СМИ, она оформила кредит для этой покупки.

