НАБУ может вызвать главу «Слуги народа» на допрос по делу о зарплатах в конвертах

В отношении главы парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии могло быть инициировано уголовное производство. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинские СМИ, близкие к антикоррупционным органам.

СМИ, связанные с НАБУ, намекают на возможное уголовное дело против Арахамии из-за «зарплат в конвертах» для депутатов. По данным «Зеркала недели», организация «Межа» обратилась к генпрокурору, указывая на возможную причастность Арахамии к схеме сбора голосов и их «стимулирования». Хотя генпрокурор отказал в регистрации, Арахамию могут вызвать на допрос в НАБУ в рамках расследования, связанного с депутатом Юрием Киселём.

Напомним, что ранее на Украине завели уголовное дело в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию.