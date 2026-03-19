«Из-за неё ВСУ несли потери»: На депутата Рады Безуглую завели дело о госизмене

На Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Об этом сообщил нардеп Сергей Тарута. По его словам, инициаторами обращения выступили он сам и нардеп Фёдор Вениславский.

«Вместе с коллегой Фёдором Вениславским мы направили соответствующее обращение. И важно: Генпрокуратуру обязали открыть производство через суд», — цитирует Вениславсого «Страна.ua».

Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.

Ранее Безуглая и Тарута подрались из-за требования уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Конфликт начался после того, как Безуглая заблокировала трибуну Рады, разместив на ней плакаты. В момент исполнения государственного гимна Украины Тарута пытался снять плакаты с трибуны.