19 марта, 17:42

«Из-за неё ВСУ несли потери»: На депутата Рады Безуглую завели дело о госизмене

На Украине открыли дело о госизмене против депутата Рады Безуглой

Марьяна Безуглая. Обложка © ТАСС / ZUMA

Марьяна Безуглая. Обложка © ТАСС / ZUMA

На Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Об этом сообщил нардеп Сергей Тарута. По его словам, инициаторами обращения выступили он сам и нардеп Фёдор Вениславский.

«Вместе с коллегой Фёдором Вениславским мы направили соответствующее обращение. И важно: Генпрокуратуру обязали открыть производство через суд», — цитирует Вениславсого «Страна.ua».

Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.

Безуглая потребовала отставки Ермака на фоне скандала с Миндичем

Ранее Безуглая и Тарута подрались из-за требования уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Конфликт начался после того, как Безуглая заблокировала трибуну Рады, разместив на ней плакаты. В момент исполнения государственного гимна Украины Тарута пытался снять плакаты с трибуны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
