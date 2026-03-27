Друг Зеленского Юзик сбежал в Испанию сразу после допроса в НАБУ

Нардеп и друг украинского президента Юрий Корявченков, известный в политических кругах как Юзик, снова уехал из Киева в Испанию прямо на следующий день после допроса в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, Корявченков, обвиняемый в подкупе голосов нардепов, всё-таки побывал на допросе, но уже 14 марта вновь улетел в Испанию. Как утверждает газета, его семья давно перебралась в указанную страну. Жена украинского парламентария купила квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов, она якобы оформила для этого кредит.

Юзика уже застали вблизи нового дома после отъезда. Он заявил, что находится в оплачиваемом отпуске и может делать, что хочет. При этом автор статьи напоминает, что Корявченков уже летал в Испанию в декабре и феврале, тогда поездки оформлялись как командировки. В украинском парламенте сейчас подтвердили, что Корявченков в отпуске. Тем временем НАБУ вновь вызывает его на очередной допрос.

Напомним, в конце 2025 года антикоррупционные органы Украины обвинили пятерых членов парламента в создании ОПГ. Эта преступная группа, по данным следствия, обеспечивала депутатам незаконное вознаграждение за голосование в интересах определённых законопроектов. Среди обвиняемых оказались близкий соратник Владимира Зеленского и соучредитель «Квартал-95» Сергей Шефир, а также депутаты Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Михаил Лаба, Игорь Негулевский и Ольга Савченко. Ещё один фигурант, Юрий Корявченков, успел покинуть Украину, но вернулся, получив повестку на допрос в Киеве.