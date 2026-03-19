Замглавы управления СБУ Игорь Брик арестован на 2 месяца за коррупцию

Высший антикоррупционный суд Киева избрал меры пресечения двум фигурантам резонансного коррупционного дела. Заместитель начальника управления СБУ в Ровненской области Игорь Брик арестован на два месяца с возможностью выйти под залог в 22,7 тысячи долларов. Заместителю руководителя столичного главка и Киевской области Олегу Токарчуку предписано сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, ему также запрещено покидать Киев. Такой информацией делится издание «Общественное».

Брик подозревается в вымогательстве 22 тысяч долларов у компании, занимающейся добычей янтаря в Ровненской области. Деньги, по версии следствия, передавались через посредника. Сам Брик вину отрицает, его адвокаты настаивают, что доказательства его причастности отсутствуют.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что оба чиновника были задержаны 16 марта при получении взяток. По его данным, они обеспечивали покровительство нелегальному обороту янтаря. Токарчуку суд также определил залог в 998,4 тысячи гривен (около 22,7 тысячи долларов), обязав его не общаться со свидетелями.

Недавно Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему, связанную с воровством денег на восстановление Трипольской ТЭС под Киевом после обстрелов. По версии следствия, в 2023–2025 годах два подрядчика выиграли тендеры на общую сумму более 500 миллионов гривен (чуть более 80 миллионов рублей по нынешнему курсу), но стоимость работ, оборудования и материалов была завышена на 30%.

